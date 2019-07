TERNI – Un ragazzo egiziano di 18 anni, regolarmente residente in Italia, è stato arrestato dai carabinieri di Terni con l’accusa di essere l’autore dello stupro di una giovane donna compiuto nella notte tra il 29 e 30 giugno nel parcheggio del parco Chico Mendes, alla periferia della città.

Fino a pochi mesi fa il ragazzo era stato ospite di una comunità per minori non accompagnati che si trova in provincia. Incensurato, lavorava in un bar. Il giovane è stato individuato e arrestato dai carabinieri del Nucleo investigativo.

Secondo quanto riferisce il quotidiano online Umbria 24 a carico del giovane ci sarebbero elementi definiti “consistenti”. Ad indicare il ragazzo agli inquirenti è stata la stessa vittima attraverso una foto. Durante le indagini sono state ascoltate anche le amiche della donna che erano presenti alla festa in cui avvenne la violenza. (Fonti: Ansa, Umbria 24)