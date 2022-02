Terremoto a Genova. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle ore 15.11 di oggi, lunedì 28 febbraio, in Liguria. La scossa ha fatto tremare parte del Nord Italia. I sismografi dell’Invg di Roma hanno registrato un movimento tellurico che ha avuto epicentro nell’entroterra ligure, a 2 km da Borzonasca, in provincia di Genova, e ad una profondità di 9 chilometri.

Terremoto Genova, scossa avvertita anche in provincia di La Spezia e nell’Italia settentrionale

Il terremoto è stato avvertito da centina di persone fra le province di Genova e La Spezia. Molti abitanti di Genova, soprattutto dei quartieri più orientali, hanno segnalato sui social di aver avvertito la scossa. Non si segnalano danni a persone o cose. Il tremore è stato percepito anche in varie parti dell’Italia settentrionale, nelle aree più vicine di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

Terremoto alle Eolie

E nella giornata di ieri, due scosse di terremoto sono state avvertite in serata al largo delle Isole Eolie. Sono state registrate dalla sala operativa dell’Ingv di Roma nello spazio di pochi minuti. La prima di magnitudo 3.2 è avvenuta alle 21:12, ad una profondità di 10 km La seconda di magnitudo 2.0 alle 21:15 ad una profondità di 10 km. Le scosse non sono state avvertite dagli abitanti e anche in questo caso non hanno causato danni.