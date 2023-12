Fiamme e fumo che si sono rapidamente propagati in diversi piani dell’ospedale San Giovanni. Notte di terrore nel nosocomio di Tivoli, alle porte di Roma, per un incendio divampato intorno alle 23 di ieri sera.

Tivoli, incendio all’ospedale

I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per domarlo e, assieme a polizia e carabinieri, per mettere in salvo le persone ricoverate. Il bilancio è di tre morti e circa 200 pazienti evacuati. Le vittime sono tre anziani.

Estratto il corpo di una quarta persona che sembra fosse morta già prima che scoppiasse il rogo. Per chiarire le cause dei decessi è stata comunque disposta l’autopsia.

Dalle prime verifiche dei pompieri sembrerebbe che l’incendio possa essere partito da alcuni rifiuti che si trovavano nel retro della struttura a un piano interrato e si sia poi diffuso all’interno coinvolgendo diverse aree come la radiologia, il pronto soccorso e l’obitorio.

Tre anziani morti, centinaia di pazienti sgomberati

“Ero al pronto soccorso – ricorda Paolo Gabrielli, uno degli evacuati -. Ho sentito la puzza di plastica bruciata e sono uscito fuori. E’ saltata la corrente, quindi scappavamo grazie alle luci di emergenza anche se si vedeva poco. Sono stati momenti di panico. Oltre alle barelle ci si affrettava come si poteva e alcuni malati venivano portati anche a braccio”.

Allestita per l’emergenza la palestra comunale Maramotti dove sono stati sistemati dei lettini per assistere i malati in attesa dei trasferimenti. All’esterno, dalle prime ore del mattino, c’è un via vai di familiari arrivati per avere notizie. E monta la rabbia tra chi ha saputo che non rivedrà più il suo caro.

Il prefetto: “Il bilancio poteva essere peggiore”

“Vogliamo chiarezza sulle cause della morte di nostra madre – dicono i parenti di Giuseppina Virginia Facca, una delle vittime – Ci hanno detto che è morta nel momento in cui è scoppiato l’incendio, ma non per il fumo. Lei aveva 84 anni e un problema ai polmoni, era stata nuovamente ricoverata tre giorni fa al terzo piano. Noi vogliamo la verità. Abbiamo appreso della sua morte da un notiziario locale”.

“Il bilancio già è drammatico ma poteva essere peggiore. Voglio sottolineare quello che è stato fatto dalle forze dell’ordine, vigili del fuoco, volontari e tutti quelli che hanno dato una mano”. Così il prefetto di Roma, Lamberto Giannini.