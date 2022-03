Tomaso Bracco è morto a 51 anni, era rimasto coinvolto nell’incidente di Milano in via della Spiga (foto Ansa)

Tomaso Bracco è morto a 51 anni, aveva riportato ferite gravissime dopo il suo coinvolgimento nell’incendio in un appartamento in via della Spiga, nel cosiddetto ‘quadrilatero della Moda’ di Milano.

L’uomo rimasto ferito gravemente, e ora deceduto, nell’incendio dello scorso 11 marzo a Milano era Tomaso Renoldi Bracco, membro del consiglio d’indirizzo della Fondazione Bracco e nipote di Diana Bracco.

Prima di morire, Braco, di 51 anni, presentava un quadro clinico di una grave intossicazione da fumi e di ampie ustioni ed è stato estratto dall’appartamento in arresto cardiaco.

Tomaso Bracco è stato rianimato dal 118 ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Purtroppo è morto tre giorni dopo questo terribile incendio.

Nell’appartamento sarebbero state presenti anche altre persone, personale di servizio, che però non sono rimaste ferite. Tomaso Bracco si trovava in camera da letto quando è stato soccorso dai vigili del fuoco. Non ha avuto la stessa sorte del personale di servizio. In ospedale hanno fatto di tutto per salvarlo ma, come detto, è arrivato nella struttura sanitaria già in condizioni di salute disperate.