La mansarda di un palazzo nel centro di Torino è andata alle fiamme. C’è stata una esplosione in via Corte d’Appello, angolo via Bellezia, a Torino. Il tetto dell’edificio è crollato. Stando alle prime informazioni raccolte dall’Ansa, ci sarebbero due persone coinvolte.

Aggiornamento ore 13:29.

Mansarda brucia in centro Torino, ci sarebbero due persone coinvolte: pronto intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco stanno intervenendo nel centro di Torino per un incendio in via Corte d’Appello angolo via Bellezia a Torino. A bruciare è la mansarda di un palazzo. Ci sarebbe stata un’esplosione e il cedimento del tetto. Sul posto anche numerose ambulanze: secondo le prime informazioni ci sarebbero due persone coinvolte. Il fumo si sta alzando nel cielo ed è visibile anche a distanza.

Torino, l’incendio si è sviluppato nei pressi del Municipio

L’incendio si è sviluppato nei pressi del Municipio. A scopo precauzionale, gli uffici comunali più vicini sono stati fatti evacuare e i dipendenti sono ora in strada. “Abbiamo sentito un forte boato – dicono – ci siamo spaventati”. Sul posto stanno operando anche i vigili urbani e la polizia.

Incendio Torino, due persone coinvolte

Sono due le persone coinvolte nell’incendio al terzo piano di un edificio del centro di Torino. Lo rendono noto i vigili del fuoco, che le hanno soccorse e affidate alle cure del soccorso sanitario. Ancora non si conoscono le loro condizioni.