A Torino, in zona Piazza Statuto, un uomo ha cominciato a parlare con due poliziotti, poi in una frazione di secondo ha rubato la pistola a uno dei due. L’uomo, sui 50 anni, è stato quindi bloccato dal collega del poliziotto che ha recuperato subito l’arma d’ordinanza e ha bloccato l’uomo.

I due poliziotti rimasti feriti a Torino

Tutto avviene martedì mattina. La segnalazione alla centrale radio della questura con qualcuno aveva segnalato un uomo molesto sotto i portici di piazza Statuto che importunava i passanti. Quando la pattuglia della volante si è avvicinata l’uomo non si è dimostrato subito aggressivo. Ha cominciato a parlare con gli agenti ma un attimo dopo è scattato e si è impossessato dell’arma di uno degli agenti.

L’altro poliziotto è riuscito a recuperare la pistola in pochi secondi e la pattuglia ha immobilizzato l’uomo che è stato portato in questura in stato di fermo. I due poliziotti sono stati poi accompagnati in ospedale perché nel bloccare l’uomo sono rimasti entrambi feriti. Il fermato si è rifiutato di fornire le proprie generalità.