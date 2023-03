Torna a casa dal lavoro e trova l’abitazione trasformata in un set di un film porno

E’ rientrato a casa dal lavoro e ha trovato, nel suo appartamento, un set di un film porno. Il tutto a sua insaputa chiaramente. Attori, attrici, macchine da presa, in tutto una ventina di persone che stavano girando una pellicola hard. E così lui, 35 anni, che aveva preso in affitto quell’abitazione a Dragona, zona sud di Roma, ha deciso di chiamare la Polizia.

Film porno in casa, lite tra affittuario e padrone di casa

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno trovato il ragazzo discutere animatamente con il padrone dell’appartamento. Quest’ultimo, avendo copia delle chiavi, era tornato nell’appartamento dato in affitto e, certo di non trovarci l’inquilino, aveva deciso di trasformare la casa in un set porno a insaputa del 35enne. “Ho visto circa venti persone, alcune svestite, altre in atteggiamenti intimi“, ha raccontato il 35enne alla Polizia. Alcuni avevano in mano microfoni e telecamere e stavano riprendendo la scena. In mezzo c’era anche il proprietario dell’abitazione.

Le indagini

I fatti, come riporta Il Messaggero, risalgono al 20 novembre scorso. Stando a quanto si apprende, l’episodio potrebbe non avere conseguenze. L’unica ipotesi di reato ipotizzabile potrebbe essere quella della violazione di domicilio ma al momento sul caso non è sporta nessuna denuncia.

