Pierluigi Pescatori, un giovane di 17 anni, è morto all’ospedale dove era stato ricoverato dal mercoledì 13 marzo. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dall’Azienda Ospedaliera di Perugia. Il ragazzo è stato investito mentre si dirigeva verso la scuola, un incidente che ha lasciato la città in lutto. L’autore dell’incidente è stato identificato come un cittadino ecuadoregno di 47 anni, residente nella stessa città. Il giovane è stato ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato investito nella zona di via San Galigano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti dalla polizia municipale, il 17enne, che viveva poco distante dal luogo dell’incidente, stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell’autobus e recarsi a scuola. Il conducente del furgone coinvolto nell’incidente si è fermato immediatamente dopo l’urto, e il personale del 118 è intervenuto tempestivamente sulla scena.

La perdita di Pierluigi ha scosso profondamente la comunità, lasciando familiari, amici e conoscenti nel dolore e nella tristezza. La sua giovane vita è stata spezzata in modo tragico e prematuro, lasciando un vuoto indelebile nella vita di coloro che lo conoscevano e lo amavano.