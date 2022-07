Trani, salta sul treno per non perderlo ma resta incastrato nella porta: muore trascinato per 400 metri (foto archivio Ansa)

Un uomo di 49 anni è morto ieri mattina, 21 luglio, nella stazione di Trani dopo essere rimasto incastrato con una gamba nella porta del treno e trascinato per alcune centinaia di metri (circa 400) dal convoglio in partenza mentre tentava di salire a bordo.

Tragedia a Trani, resta incastrato nella porta del treno e viene trascinato

L’incidente è avvenuto nella stazione di Trani intorno alle 8:30 del mattino. L’uomo, di professione giardiniere, proveniva da Bitetto (Bari), città in cui viveva, ed era appena giunto a Trani per una giornata di lavoro. Una scena drammatica, riferiscono alcuni testimoni. Il corpo è stato ritrovato in zona Trani nord, nei pressi della vecchia stazione di via Andria, dove il convoglio si è fermato in seguito all’allarme lanciato da alcuni passeggeri. Il traffico è stato sospeso sulla linea Adriatica Bari – Pescara con notevoli ritardi per la circolazione ferroviaria.

Le indagini

Sull’episodio indaga la Polizia ferroviaria, coordinata dalla Procura di Trani che nei prossimi giorni disporrà l’autopsia per accertare, anche sulla base delle condizioni del corpo, la dinamica dell’investimento e quindi le cause dell’incidente.