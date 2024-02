Gli agricoltori a Sanremo non ci saranno. La Rai ha comunicato definitivamente che verrà letto un comunicato a margine degli Stati Generali della Siae a Sanremo, a poche ore dalla quarta serata del festival. “Quella di non far salire gli esponenti della protesta con i trattori sul palco di Sanremo è stata una scelta condivisa con il ministro dell’Interno Piantedosi”. A dirlo è l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. Nella puntata di oggi, Amadeus leggerà un testo condiviso dai rappresentanti degli agricoltori.

Protesta dei trattori, niente agricoltori a Sanremo: verrà letto un comunicato

Prima dell’annuncio della Rai, gli agricoltori non avevano perso la speranza di salire sul palco dell’Ariston. A Un Giorno da Pecora, un loro rappresentante aveva detto: “Non è che noi vogliamo per forza salire sul palco, ci teniamo a fare però conoscere i motivi della nostra protesta. La lettera è concordata tra tutte le componenti di Riscatto agricolo ed è il frutto del lavoro di tutti. C’è chi ha scritto, c’è chi ha buttato giù le idee. Ora stiamo facendo alcune valutazioni: un conto è leggerla noi dal palco, un altro è affidarla a un presentatore. Sino a ieri pensavamo di poter salire sul palco, ora non si sa. Se c’è la possibilità siamo pronti a salire anche noi sul palco”.