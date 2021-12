Traffico ferroviario in tilt sulla tratta dell’alta velocità Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria. Una vigilia di Natale da incubo per i tanti italiani in viaggio verso casa: per chi ha scelto di raggiungere in treno la famiglia c’è il rischio di non arrivare in tempo per la cena.

Secondo quanto reso noto da Rfi i treni alta velocità Roma-Napoli portano ritardi importanti: fino a 4,5 ore in entrambe le direzioni. Il disagio è stato causato da un guasto a un treno nei pressi di Cassino.

Treni Alta Velocità in tilt: ritardi anche al traffico locale

Anche i treni locali risultano rallentati o cancellati per un intervento delle forze di polizia tra Campoleone e Cisterna di Latina.

In una nota Rfi fa sapere però che il traffico ferroviario sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli dalle ore 15.30 è in graduale ripresa dopo esser stato “fortemente rallentato” in prossimità di Cassino a causa di un inconveniente tecnico a un treno.

Si sono registrati rallentamenti fino a 270 minuti per 3 treni Alta Velocità e fino a 120 minuti per 28 treni Alta Velocità (deviati via Cassino).