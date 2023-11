Treno merci con i freni rotti, macchinista si salva lanciandosi in corsa

Il treno merci all’improvviso è con i freni rotti e il macchinista si salva lanciandosi in corsa.

Un macchinista di un treno merci si è lanciato dal convoglio probabilmente dopo avere visto sul quadro comandi l’accensione di una spia, sulla linea del Sempione, da Briga verso Domodossola. Tra le ipotesi che potrebbero aver azionato la spia, un’anomalia al sistema frenante, anche se al momento non ci sono conferme. L’incidente è avvenuto a Preglia poco prima di Domodossola, sulla linea che collega la Svizzera e il Verbano-Cusio-Ossola. Il macchinista è stato portato in ospedale ma non avrebbe riportato gravi ferite. Il treno si è fermato sui respingenti della seconda stazione di Domodossola senza coinvolgere persone.