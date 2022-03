Treviso, si scontra con un autocarro mentre guida il monopattino: morto 25enne

Un 25enne pakistano è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 marzo, a Treviso, per le ferite riportate nell’urto tra il monopattino elettrico che stava conducendo ed un autocarro. L’incidente è avvenuto lungo il Terraglio. Le notizie al momento sono ancora frammentarie e in aggiornamento. Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’incidente.

Le prime notizie

Il ragazzo, un richiedente asilo ospite della vicina caserma “Serena”, è spirato poco dopo il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e Suem 118.