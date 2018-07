VICENZA – Enrico Faggion, 39 anni, è stato ucciso a colpi di pistola [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] in via Nazario Sauro a Trissino (Vicenza). Era in pausa pranzo e ne aveva approfittato per andare a trovare la mamma. E il killer è stato poi trovato morto accanto alla sua macchina, una Mercedes. L’uomo si è tolto la vita.

Faggion è arrivato in via Nazario Sauro a bordo della sua Ford Ka di colore bianco, quando è piombata sul posto una Mercedes che gli ha tagliato a strada. Sceso dall’auto, dalla Mercedes gli hanno sparato diversi colpi. Un’esecuzione in piena regola. Poco dopo i carabinieri hanno ritrovato il corpo del killer accanto alla Mercedes.

La vittima, che lavorava per la MB Conveyors, un’azienda di Brogliano, si sarebbe dovuto sposare il prossimo 8 agosto con la compagna, con la quale viveva a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona.

Gli investigatori per ora indagano in tutte le direzioni, cercando innanzitutto di capire lo scenario nel quale il brutale omicidio è maturato.