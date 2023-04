Lo hanno trovato senza vita in casa con una ferita al collo, compatibile con un morso di cane. Tragedia in via Paolo Grisignano a Salerno, nel quartiere Torrione, dove la vittima, un anziano di 80 anni, abitava.

A dare l’allarme lunedì sera sono stati i figli che hanno rinvenuto il cadavere dell’anziano padre al rientro a casa. Secondo una prima ricognizione, sembrerebbe che l’uomo sia stato azzannato dal suo cane, un pastore tedesco. Aveva il volto sfigurato.

Morto in casa a Salerno, forse un malore prima del morso

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’ottantenne non c’era più nulla da fare: non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Non è escluso comunque che l’anziano possa essere stato colto da un malore, prima dell’aggressione da parte del cane, e che quindi la morte sia sopraggiunta per cause naturali.

Per chiarire la vera ragione del decesso è stata disposta l’autopsia. Indagini in corso da parte della Polizia della Questura di Salerno.

