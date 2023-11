Trovato il corpo di Walter Fallarini nel canale Enel di Villadossola, in Piemonte. Era scomparso lo scorso maggio. L’esame del Dna ha dato la conferma che i familiari attendevano con impazienza da luglio. Il trattorista di 53 anni aveva fatto perdere le tracce il 24 maggio, a seguito di un incidente stradale avvenuto in valle Anzasca, lungo la strada che porta a Macugnaga. Aveva danneggiato in modo serio la sua Audi Q5 e i medici lo avevano ricoverato a scopo cautelativo nell’ospedale di Domodossola.

Fallarini era stato dimesso attorno alle 16, ma da quel momento si era dileguato. Il 27 luglio un corpo in avanzato stato di decomposizione era stato avvistato e ripescato nel canale di Villadossola. Nelle giornate successive la sorella maggiore Giovanna aveva riconosciuto la corporatura, le scarpe e la cintura del fratello, come fa sapere La Stampa. Ma per avere la conferma definitiva bisognava attendere l’esame del Dna. Il funerale si terrà nella chiesa di Momo alle 15 di lunedì 4 dicembre.