Grave incidente a Truccazzano (provincia di Milano) sulla Strada provinciale 14 Rivoltana. Una donna di 53 anni è deceduta sul colpo dopo essersi schiantata frontalmente con un’altra auto. Lincidente è avvenuto verso le 10 di oggi, venerdì24 dicembre.

L’incidente è avvenuto nei pressi del cimitero. I soccorsi sono arrivati sul posto con unelisoccorso e un’ambulanza.

La donna è rimasta incastrata nella propria vettura e solo dopo dai liberata dai Vigili del fuoco. Per lei non c’era nulla da fare: era deceduta sul colpo a causa delle gravi le ferite riportate dopo lo schianto.

Ferito un uomo di 79 anni

Ferito in modo meno grave un uomo di 79 anni, soccorso sul posto e trasportato al San Raffaele di Milano in codice verde. I Carabinieri dovranno ora ricostruire la dinamica esatta dello schianto. I rilievi e le operazioni di soccorso hanno rallentato il traffico lungo tutta la Provinciale 14 oggi, rendendo ancora più problematica la viabilità di un giorno prefestivo come questo.