Turisti a Cogne in elicottero? Andata e ritorno costerebbe 1200 euro a persona

Qualche giorno fa il ministro del Turismo Daniela Santanché, dopo la forte alluvione che ha colpito Cogne, ha proposto di portare i turisti in città con l’elicottero per evitare di rovinare la stagione estiva. E ora c’è anche un candidato.

“Noi per 31 euro più Iva al minuto vi faremo volare fino alla vostra meta”, assicura al Corriere della Sera Piergiorgio Cerise, pilota e fondatore di HeliMonblanc, compagnia aostana che svolge servizi di helitaxi. “Noi siamo disponibili a fornire il servizio. Anni fa – aggiunge Cerise – era stata offerta una soluzione simile ai turisti per recarsi in Valgrisanche la cui strada era stata bloccata da una valanga”.

Le parole di Cerise

Nell’intervista al Corriere il fondatore di HeliMonblanc spiega però alcuni ostacoli al piano di Santanchè. Innanzitutto, la mancanza di un’elisuperficie a Cogne. “Le istituzioni, se vogliono davvero far volare Cogne, devono istituire una zona adatta al volo. A mio avviso si può fare e anche in tempi stretti”, spiega Cerise. C’è poi la questione relativa alla legge regionale della Valle d’Aosta, approvata nel 1988, che prevede il divieto dei voli oltre i 1.500 metri di altitudine per tutelare l’ambiente: “La legge regionale prevede deroghe, in genere ci vogliono due settimane per ottenerle, per ricorrenze e casi speciali”.

Tutto bello ma, insomma, quanto costerebbe?

“Trentun euro più Iva al minuto. I nostri elicotteri trasportano 5 passeggeri, il volo è di circa 20 minuti, quindi il prezzo è presto fatto, intorno a 600 euro”, spiega Cerise. Se si aggiunge anche il volo di ritorno, quindi, 1.200 euro. Non male.