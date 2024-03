Un tragico evento ha scosso Ischitella, nel Foggiano, dove il 60enne Vincenzo Silvestri è stato ucciso ieri con due fendenti, in una disputa finita in tragedia. Ana Toader, cittadina romena di 38 anni, è stata arrestata in flagranza di reato e accusata di omicidio volontario. Si sospetta che la donna avesse una relazione sentimentale con la vittima. Il delitto si è consumato nell’abitazione della donna, situata nel centro di Ischitella, un comune immerso nel Parco Nazionale del Gargano. Al momento, il movente del delitto non è chiaro, e non ci sono segnalazioni precedenti di violenza tra i due. Tuttavia, un amico della donna avrebbe chiamato il 118 dopo una telefonata di Ana Toader, segnalando un incidente nella sua abitazione. Purtroppo, i soccorritori hanno potuto solamente constatare il decesso dell’uomo a causa delle gravi ferite riportate.

I carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno trovato il cadavere e la donna in uno stato confusionale. Attualmente, l’arma del delitto non è stata identificata con certezza, ma diversi oggetti presenti nell’abitazione sono stati sequestrati per ulteriori indagini. Secondo quanto riportato, i due trascorrevano del tempo insieme in un bar o nel centro cittadino. La vittima lavorava saltuariamente e non aveva figli, mentre la donna svolgeva lavori domestici. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire i dettagli del delitto, mentre l’avvocato difensore di Ana Toader ha dichiarato che la sua cliente ha cooperato fin da subito con le autorità e fornirà la sua versione dei fatti.