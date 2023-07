Va nella casa al mare in Sardegna ma trova una stanza in meno: “rubata” dai vicini

Un uomo di Bergamo, tornato nella propria casa al mare in Sardegna, l’ha trovata con una stanza in meno. I vicini avrebbero abbattuto il muro confinante per inglobare una camera da letto. Il fatto è accaduto all’interno del Residence Punta Asfodeli a Olbia.

Va nella sua casa al mare in Sardegna e trova una stanza in meno

La famiglia è arrivata sull’isola per passare le vacanze, ma ha trovato la propria abitazione a soqquadro: “C’era sporcizia dappertutto e pezzi di arredamento ovunque” racconta l’uomo all”Eco di Bergamo’.

Aprendo la porta della camera da letto del piano superiore, la scoperta. Il muro di confine con la casa accanto era stato abbattuto e ricostruito 4 metri più avanti, inglobando la stanza e di fatto rubandola ai legittimi proprietari.

La denuncia ai carabinieri

Così il turista è stato costretto a recarsi dai carabinieri per denunciare il furto di una parte della sua abitazione. Secondo l’uomo, la famiglia sarebbe in possesso degli atti notarili di acquisto della casa, che dimostrerebbero che dove oggi c’è il muro della casa accanto, avrebbe dovuto esserci una stanza da letto. I lavori eseguiti sarebbero quindi abusivi e il nuovo muro costruito per inglobare la camera andrebbe abbattuto.

Sempre secondo quanto dichiarato dal turista bergamasco, la casa in questione sarebbe in possesso della sua famiglia da una generazione. L’avrebbero acquistato nel 1984 i suoi genitori e, dopo la loro morte, sarebbe passata a lui e ai suoi fratelli. Il furto della camera sarebbe avvenuto nel periodo invernale, quando la famiglia non c’era.

