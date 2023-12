E’ il simbolo del Natale divertente, scanzonato rilassato e leggero, di quando le sale si riempivano sotto le feste con famiglie e amici e il cinepanettone, ora estinto nonostante periodici tentativi di rianimazione, faceva ridere e incassare a dispetto delle critiche di trivialità.

30 dicembre, Vacanze di Natale Day

Di quest’epoca c’è un capostipite, un papà diventato un cult: Vacanze di Natale di Carlo Vanzina che compie 40 anni. Un film capostipite che tanti conoscono a memoria e i cui personaggi sono ben impressi.

Il 30 dicembre solo per un giorno torna nelle sale in versione restaurata e rimasterizzata per il cinema: sarà il Vacanze di Natale Day per la commedia prodotta dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis e distribuita da Nexo Digital. Su Paramount+ come temporary movie sarà disponibile dal 7 Dicembre al 17 Gennaio.

Uscito al cinema nel dicembre del 1983 e ambientato in quello stesso anno – quasi un instant movie – il Vacanze di Natale Day è pensato come speciale appuntamento nelle sale per radunare tutti i fan che ne conoscono a memoria le battute e le scene più esilaranti.

Dress code anni ’80 per un salto nel tempo

E che ne ricordano perfettamente la colonna sonora in cui sono presenti alcuni dei brani più celebri di tutti gli anni Ottanta. Ed è proprio per tornare indietro nel tempo che Filmauro e Nexo Digital invitano gli spettatori a scegliere un dress code rigorosamente anni Ottanta per rivivere a pieno l’energia di quegli anni.

“Vacanze di Natale” diretto nel 1983 da Carlo Vanzina, scritto insieme a suo fratello Enrico, è lo si voglia o no un patrimonio dell’immaginario del nostro Paese.