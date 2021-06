Vaccini per tutti da oggi a partire dai 12 anni: addio alle fasce d’età, come funziona Regione per Regione (foto Ansa)

Da oggi, giovedì 3 giugno, la vaccinazione contro il Covid è stata aperta a tutti i cittadini italiani che abbiano più di 12 anni. Cade il vincolo d’età: l‘annuncio è arrivato nella giornata di ieri, via Facebook, dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Ad oggi sono 4 i sieri a disposizione: Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Johnson & Johnson che prevede una sola dose. Ogni regione avrà le sue modalità in base al livello di avanzamento della campagna vaccinale: al momento non esiste infatti una linea comune.

Vaccini per tutti, le Regioni in ordine sparso

In Veneto si apre la campagna vaccinale alle persone che hanno un’età compresa tra i 12 e i 39 anni. Per prenotare basta andare sul sito della Regione, oppure chiamare il numero 800 462 340. In Friuli Venezia Giulia si potrà effettuare non solo la prenotazione online ma anche presso i Cup, nelle farmacie abilitate o tramite il call center regionale allo 0434 223522ì attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 19 e sabato dalle 8 alle 14.

In Piemonte ci si potrà vaccinare in modalità “last minute” dal 4 al 6 giugno. Possono prenotare su www.ilPiemontetivaccina.it le persone con più di 30 anni (inclusi i nati nel 1991) ed anche i giovani con più di 18 anni compiuti. Le prenotazioni sono possibili fino alle ore 16 di giovedì 3 giugno: sono infatti solo 6mila i posti disponibili per questo primo weekend del 4-6 giugno.

La Valle D’Aosta, da oggi aprirà le vaccinazioni a tutti tramite una prenotazione sul sito online dedicato all’assistenza sanitaria.

Vaccini Regione per Regione: la Lombardia

In Lombardia, le persone dai 12 ai 29 anni possono prenotarsi tramite il numero verde 800 894 545 o accedendo all’indirizzo prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Ci si potrà vaccinare anche presso gli sportelli automatici di Poste Italiane della Lombardia.

Nella provincia autonoma di Trento, per ora la vaccinazione è prevista per la fascia d’età tra i 50 e i 79; nella provincia autonoma di Bolzano invece, già tutti gli over 18 possono prenotarsi usando il sito online e ai numeri verdi (0472 973850 e 0471 100999) attivi dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì.

In Liguria, i nati tra il 1 gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986 potranno prenotarsi dalle 23 di venerdì 4 giugno ma solo online. Da lunedì 7 giugno verranno aperti altri canali.

In Emilia Romagna, dal 4 giugno si potrà prenotare chi ha tra i 40 e i 49 anni grazie alla piattaforma online della Regione. Stessa cosa nelle Marche dove la vaccinazione sarà possibile per gli over 40 e per i maturandi. I 16-39enni dovranno aspettare l’inizio di luglio. Stessa cosa anche in Abruzzo: anche qui, solo gli over 40 per il momento possono immunizzarsi.

In Toscana invece, dal 7 giugno si potrà prenotare chi ha dai 16 anni in su. Nel Lazio parte una nuova open week AstraZeneca per gli over 18. Resta al momento l’obbligo di fasce di età per gli altri vaccini.

Vaccini nelle Regioni del Sud

In Campania, la prenotazione per gli over 18 si potrà fare collegandosi alla piattaforma Soresa. Restano le fasce di età anche in Molise dove però si è iniziato a vaccinare i maturandi. La procedura di prenotazione è online.

In Puglia, le vaccinazioni per gli over 16 anni verranno organizzate in base alle fasce d’età. Dal 3 giugno, alle 14, potranno prenotarsi i nati tra il 1982 e il 1986; dal 5 giugno i nati tra il 1987 e il 1991; dal 7 giugno i nati tra il 1992 e il 1996; dal 9 giugno i nati tra il 1997 e il 2001; dall’11 giugno i nati tra il 2002 e il 2005.

Al via alle prenotazioni dai 12 anni in su anche in Calabria. Per prenotare bisognerà andare sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, oppure chiamare il numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339-9903947.

La Sardegna apre alle prenotazioni per i vaccini per gli over 16 a partire dal 4 giugno. Ci si può prenotare chiamando l’800 009 966 dalle 8 alle 20. Si potranno usare anche gli Atm degli uffici postali o rivolgendosi ai portalettere.

In Sicilia gli over 16 potranno prenotarsi già da oggi, giovedì 3 giugno. Anche qui la piattaforma per le prenotazioni è quella di Poste Italiane. Per prenotarsi si può usare anche un numero per gli sms (339 9903947). Dopo l’adesione, entro 48-72 ore, si viene ricontattati.