BUSSOLENO (TORINO) – Una frana si è staccata dalla montagna e si è abbattuta sul paese di Bussoleno (Torino), in Valle di Susa, a causa delle delle abbondanti piogge delle ultime settimane. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il fango e i detriti hanno coinvolto cinque abitazioni, ma i danni sono ancora da quantificare. Quattro persone sono state soccorse con l’elicottero; nessuno per fortuna è rimasto ferito, ma circa 200 persone sono state sgomberate.

“E’ un disastro”, dice il sindaco, Anna Maria Allasio. Gli sfollati sono stati accolti in un punto allestito dalla Croce Rossa di Susa. Si tratta della quarta frana, in poco meno di un mese, che si abbatte su Bussoleno.

Le zone coinvolte sono quelle di via San Lorenzo, regione San Lorenzo e via Nebiolera, nella parte alta della cittadina. “Eventi come quello di Bussoleno ci dimostrano ancora una volta la fragilità del territorio montano del Piemonte e dell’intero Paese. – commenta Marco Bussone, vicepresidente di Uncem Piemonte – Di certo, l‘emergenza incendi dell’autunno 2017 lascia gravissime conseguenze. Serve immediata attuazione al piano straordinario di intervento post-incendi messo a punto da Regione, enti locali, professionisti e Ipla (Istituto Piante da legno, ndr)”.

(Foto Ansa)