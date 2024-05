L’incidente che ha coinvolto ventotto bambini in una piscina a Milano, rimasti leggermente intossicati dai vapori inalati, è stato sicuramente spaventoso, ma fortunatamente tutti i piccoli coinvolti sono stati classificati come in codice verdi. L’episodio è avvenuto questa mattina, 7 maggio, mattina presso le Piscine Jacarandà, in via Procaccini, durante un evento organizzato per i bambini della scuola materna privata “Giocomotiva”.

Cosa è successo

È stato rapido l’intervento dei soccorsi, con il 118 e i vigili del fuoco che hanno prontamente risposto alla situazione. La Croce Rossa ha istituito una zona triage per valutare le condizioni dei presenti, con undici persone, tra bambini e adulti, successivamente trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti dopo una prima valutazione medica. Le indagini preliminari hanno indicato che i vapori tossici potrebbero essere stati causati da un errore tecnico durante la miscelazione del cloro da parte di un operatore della piscina. Questa operazione avrebbe innescato una reazione chimica nei locali tecnici, con i fumi che si sono diffusi attraverso i condotti di ventilazione e si sono riversati nella sala della piscina dove si trovavano i bambini e gli adulti.