Venezia, acqua alta: picco di 160 cm previsto per le 12,30

ROMA – 160 centimetri: questo il picco di acqua alta previsto per le 12.30 di oggi, domenica 17 novembre, a Venezia.

Lo riferisce il Centro maree del Comune. Il vento di scirocco, finora rimasto abbastanza al largo, è arrivato vicino alla costa, impedendo, finché non girerà, il deflusso delle acque. La marea continuerà perciò ad aumentare, moderatamente fino alle 5-6 del mattino, poi più rapidamente fino alle 12.30 per poi defluire progressivamente. Lo scirocco dovrebbe calare e la marea tornare sui 45 centimetri entro le 20.30. Sempre che le condizioni di vento non riservino sorprese.

Intanto procede la macchine degli interventi per l’emergenza, con la firma dell’ordinanza della Protezione Civile che ha assegnato al sindaco Luigi Brugnaro il ruolo di commissario delegato, per l’impiego dei 20 milioni di euro già stanziati dal Governo, da suddividere nei rimborsi di 5mila euro per i privati e di 20mila per le aziende, secondo lo schema indicato dal premier Conte.

Brugnaro avrà 40 giorni di tempo per redigere il piano, potendo derogare al Codice dei contratti pubblici, e tra pochi giorni metterà a disposizione dei veneziani la modulistica per segnalare i danni di maggiore entità.

Nell’ordinanza c’è la conferma della sospensione del pagamento dei mutui per un anno. E anche un contributo – da 400 euro a 900 euro mensili a seconda dei componenti del nucleo familiare – per chi ha avuto la casa inagibile a causa della marea e troverà autonomamente una sistemazione abitativa.

In città oggi sono giunte anche la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, e il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, insieme al capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, per portare solidarietà ai veneziani e alle forze di polizia e ai vigili del fuoco. “In questo momento non c’è bisogno di polemiche, di fronte ad una situazione del genere devono sparire le differenze politiche e ci deve essere solo l’interesse per Venezia” ha detto la responsabile del Viminale.

Fonte: Ansa.