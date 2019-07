VERONA – Avevano accostato sulla corsia di emergenza e stavano cambiando una gomma, quando un’auto li ha travolti. La tragedia si è consumata giovedì pomeriggio lungo la Statale 450, che collega Verona al Trentino. Due ragazzi di 20 anni sono morti, un terzo è rimasto ferito.

Alla guida dell’auto, una Volvo con carrello al seguito, c’era un trentino di 64 anni, al cui fianco viaggiava la moglie. I tre ragazzi, originari della provincia di Torino, si erano fermati sulla corsia di soccorso all’altezza di Calmasino (Verona). Erano scesi dall’auto e sia accingevano a sostituire la ruota bucata, quando la Volvo li ha centrati in pieno.

Un ragazzo è morto sul colpo, l’altro è deceduto durante le concitate fasi di soccorso. Il terzo, che non sembra essere in pericolo di vita, è stato portato in elicottero all’ospedale Borgo Trento di Verona.

L’incidente ha provocato il blocco della statale e una lunga coda di auto verso Affi e l’imbocco dell’autostrada del Brennero. (Fonte: Ansa).