Il cadavere di una donna, una trentenne, è stato ritrovato da un netturbino a Viareggio, in via IV novembre all’incrocio con via Verdi, all’altezza di un ristorante. La donna è stata rinvenuta in posizione fetale, vicino a una bicicletta e senza segni apparenti di trauma. Sono intervenuti automedica sud, ambulanza della Croce Verde di Viareggio e carabinieri.

Quando sono intervenuti medico e volontari del 118 la giovane donna era già morta. Da un primo riscontro non sembrerebbero emersi segni di violenza sul corpo della giovane vittima, ma ulteriori riscontri saranno effettuati nelle prossime ore. Sull’episodio indagano i carabinieri.