VICENZA – Vietato l’ingresso al parco giochi per gli adulti single. Accade a Vicenza, dove un’ordinanza choc ha scatenato il putiferio tra i frequentatori del parvo di Via Adenauer, nel quartiere Mercato Nuovo.

Fino al 30 giugno l’area verde sarà off limits per le persone di età compresa tra i 16 e i 60 anni. Potranno accedervi solo mamme, papà o nonni, con figli e nipoti. Motivo? Il parco è ormai luogo di spaccio e di degrado: vi albergano tossicodipendenti e clochard, spesso sorpresi a fare i bisogni all’aria aperta.

Per questo il sindaco Pd Achille Variati, ha deciso di adottare la linea dura. Il prezzo da pagare per chi trasgredisce è carissimo: sono previste multe da 25 a 500 euro. Ma sui social è polemica, in particolare sulla pagina Fb del Comune, dove i vicentini non hanno fatto mancare le loro rimostranze.

“Se voglio leggere un libro durante la pausa pranzo seduta sulla panchina rischio di prendere la multa?”, domanda ironica una cittadina. “E’ l’età a rendere incivili le persone?”, osserva giustamente qualcun altro.