AVELLINO – Ha sparato e ucciso la moglie al culmine di una lite, poi ha realizzato il gesto e si è tolto la vita. L'omicidio-suicidio è avvenuto in una casa di Villanova del Battista, in provincia di Avellino, nella tarda serata del 10 agosto.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri giunti sul posto, all’origine della tragedia potrebbe esserci un raptus omicida esploso durante un litigio tra i due anziani coniugi, dei quali non è ancora stata resa nota l’età.

L’omicidio-suicidio ha scosso la comunità di Villanova del Battista, comune della Valle dell’Ufita, in provincia di Avellino. Poco più di 1.600 abitanti, in paese si conoscono tutti e la tragedia ha lasciato senza parole in particolare chi era in rapporti di amicizia con i coniugi. Il fatto si è verificato in via Cusano, in pieno centro. Secondo le prime notizie i due vivevano soli e a scoprire i cadaveri sarebbe stata una persona che ogni tanto si recava in visita.

Si cerca di ricostruire dinamica e cause all’origine dell’omicidio-suicidio dell’anziana coppia di Villanova del Battista, in provincia di Avellino. Secondo quanto si è appreso, a trovare i corpi senza vita in camera da letto, nell’abitazione di via Francesco Cusano, è stata la moglie del sindaco del piccolo comune irpino che quasi giornalmente si preoccupava di far visita alla coppia.

Secondo i carabinieri, che stanno conducendo le indagini, la tragedia sarebbe esplosa al culmine di un litigio. L’uomo ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro la moglie prima di togliersi la vita con la stessa arma. La vita della coppia dei due coniugi, che hanno una figlia che vive in Germania, era stata segnata dalla vicenda di un altro figlio misteriosamente scomparso nel nulla negli anni scorsi.