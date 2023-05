Violenta il nipotino di 11 anni durante un pigiama party: arrestato 50enne

Blitz dice

Il video falso sulla diga di Ridracoli a sostegno e documentazione falsi della falsa diceria maligna della alluvione in Romagna come cosa voluta, apposta voluta dai “Poteri” e le immagini false della falsa esplosione-bomba a due passi dal Pentagono sono solo gli ultimi due prodotti in ordine di tempo. Prodotti, perché non sono solo falsi, […]