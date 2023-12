Violentata a 15 anni da un ragazzo conosciuto sui social, tenta il suicidio gettandosi nel Ticino

La giovane è stata intercettata e salvata dagli agenti che si sono gettati nelle gelide acque delTicino per salvarla. E' stata poi portata in ospedale per ipotermia.

di redazione Blitz

Pubblicato il 28 Dicembre 2023 - 08:36