Violentata dall’ex. Lo stupro subito da una studentessa di 16 anni è stato scoperto grazie ad un tema in classe in cui la giovane ha scritto di sentirsi come Giulia Cecchettin. Il fatto è avvenuto in provincia di Latina, racconta oggi il Messaggero.

Il carnefice della vittima era, come nel caso della Cecchettin, il suo ex fidanzato da cui la giovane si era allontanato da ottobre. Lui, malgrado l’interruzione della relazione, aveva continuato a perseguitarla: non accettando la fine della relazione l’aveva costretta ad un rapporto sessuale.

Violentata dall’ex, i professori lo scoprono grazie al tema su Giulia Cecchettin

Il compito in classe ha fatto emergere questa storia rendendo partecipi la famiglia della giovane e gli insegnanti. Il giovane, oltre ad aver compiuto una violenza sessuale, controllava i suoi movimenti e la perseguitava.

C’è anche un video sul telefonino

I docenti, dopo aver scoperto il fatto ed informato la famiglia, si sono attivati e hanno messo a disposizione della ragazza una psicologa. E’ stata avvertita anche la famiglia del ragazzo che frequenta la stessa scuola della giovane. Ora lui è accusato di aver sottoposto la ragazza a violenze fisiche e psicologiche fino al 10 ottobre scorso.

I carabinieri di Formia hanno anche trovato un video sul telefonino di lui che mostrava quanto accaduto. Ora il giovane, che nega gran parte delle accuse, ha l’obbligo di dimora a casa.

Il giovane ha detto che i due sarebbero stati “fidanzati in casa” da diversi anni. La procura gli contesta però la violenza sessuale e un comportamento “offensivo, denigratorio e minaccioso”. Comportamento che ha provocato nella ragazza “un perdurante e grave stato di paura al di fuori del contesto scolastico”. La giovane è stata anche costretta a cambiare le sue abitudini e a perdere gran parte delle amicizie.

Forse dovresti anche sapere che…