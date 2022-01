Viterbo, gli chiedono il Green Pass e reagisce con calci e pugni: Daspo urbano per un 43enne

Gli chiedono il Green Pass e lui reagisce aggredendo con calci e pugni l’addetto alla sicurezza di un noto locale di Viterbo. L’uomo, un 43enne, ha poi aggredito anche dei poliziotti che sono successivamente intervenuti sul posto.

Daspo urbano per il 43enne

E ora nei suoi confronti, un uomo di 43 anni, il Questore di Viterbo ha emesso un Daspo urbano, provvedimento che vieterà al viterbese di accedere per un anno in locali e pubblici esercizi ma anche di ‘stazionare” nelle immediate vicinanze. Il provvedimento, viene spiegato dalla polizia, si fonda sulle reiterate condotte tenute dall’uomo nel tempo e sul fatto che dalle stesse sarebbero potuti derivare pericoli concreti per la sicurezza pubblica.

Green Pass, 27mila controlli nel barese: 58 senza

Intanto continuano i controlli in tutta Italia. Solo nel barese dall’inizio dell’anno le forze dell’ordine hanno sottoposto a controllo 27.124 persone per verificare il possesso del green pass e 58 di queste sono state sanzionate. Altri 211 cittadini sono stati controllati e sanzionati per mancato uso della mascherina obbligatoria. In cinque casi le forze dell’ordine hanno denunciato altrettante persone perché trovate fuori casa nonostante fossero positive al Covid. Sono i dati contenuti nel monitoraggio della Prefettura di Bari sui controlli Covid, aggiornato al 24 gennaio. Nelle stesse quattro settimane – rivela il report – sono state controllate anche 3.235 attività commerciali e per 38 titolari è scattata la sanzione per mancato rispetto delle norme Covid.