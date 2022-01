Zitromax finito nelle farmacie, il farmaco anti infezioni delle vie respiratorie è introvabile

Sugli scaffali delle farmacie non c’è più traccia dello Zitromax. In questi giorni, causa Omicron, l’antibiotico inserito nel protocollo indicato ai medici per la terapia ai contagiati Covid è andato a ruba. “Siamo in rete con i fornitori di tutta Italia – spiega un farmacista, il dottor Pietro Minonzi a Repubblica – Brescia, Bologna, Foggia, Pisa. Lo cerchiamo ogni giorno, tre volte al giorno. Ma non c’è niente da fare. E’ finito”.

Il presidente di Federfarma Roma

“Il boom di richieste è partito da circa 20 giorni – spiega sempre a Repubblica Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma -. E’ assolutamente carente, ovunque, in tutte le sue forme. E’ l’antibiotico primario che viene scelto per la profilassi delle infiammazioni respiratorie di chi ha il Covid. E la cosa più grave è che al momento non abbiamo avuto note da parte di alcuna azienda per quanto riguarda il ripristino delle forniture. Al momento chi trova qualche pezzo in giro è fortunato”.

Le parole del presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Campania

“Fare scorta di farmaci è non solo una spesa inutile per chi non è malato – spiega a NapoliToday Enzo Santagada, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Campania – ma anche dannoso perché vuol dire togliere la disponibilità di quei farmaci a chi ne ha bisogno davvero. Il nostro invito, quindi, è alla calma e anche alla ragionevolezza. Ci sono diversi generici adeguati alla cura da protocollo, ed è stato dato il via libera al primo antivirale”.