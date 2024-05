Amore contro natura nel matrimonio si può, in India. Una donna indiana ha accusato il marito di averla costretta a fare “sesso innaturale”ma un giudice ha affermato che non è un crimine nel matrimonio. Un giudice indiano ha respinto la denuncia di una donna secondo cui suo marito aveva commesso “sesso innaturale”, perché secondo la legge indiana non è illegale per un marito costringere la moglie a compiere atti sessuali.

La sentenza, riferisce Rhea Mogul della CNN, è stata emessa dall’Alta Corte del Madhya Pradesh in basse alla legge in India che non criminalizza lo stupro coniugale da parte di un marito contro sua moglie, se lei ha più di 18 anni.

Secondo l’ordinanza dell’Alta Corte del Madhya Pradesh, la donna ha detto alla polizia che suo marito è venuto a casa sua nel 2019, subito dopo il matrimonio, e ha commesso “sesso innaturale”, ai sensi della sezione 377 del codice penale indiano.

Il reato include “rapporti carnali non consensuali contro l’ordine della natura con qualsiasi uomo, donna o animale” ed è stato storicamente utilizzato per perseguire le coppie dello stesso sesso che praticavano sesso consensuale, prima che la Corte Suprema depenalizzasse l’omosessualità nel 2018.

Secondo i documenti del tribunale, la donna ha affermato che l’atto è avvenuto “in più occasioni” e che suo marito aveva minacciato di divorziare se avesse raccontato l’accaduto a qualcuno. Alla fine si è fatta avanti dopo averlo detto a sua madre, che l’ha incoraggiata a presentare una denuncia nel 2022.

Il marito ha contestato la denuncia della moglie in tribunale, e il suo avvocato ha affermato che qualsiasi “sesso innaturale” tra la coppia non era un reato poiché sono sposati.

Nel pronunciare la sua sentenza, il giudice Gurpal Singh Ahluwalia ha sottolineato l’esenzione dallo stupro coniugale in India, che non rende un crimine per un uomo costringere la moglie a fare sesso, una reliquia del dominio britannico più di 70 anni dopo l’indipendenza.

“Quando lo stupro comporta l’inserimento del pene nella bocca, nell’uretra o nell’ano di una donna e se tale atto è commesso con la moglie, di età non inferiore ai quindici anni, allora il consenso della moglie diventa irrilevante… Lo stupro coniugale non è stato riconosciuto quindi lontano”, ha detto il giudice.

La Corte Suprema indiana ha aumentato il consenso matrimoniale dai 15 ai 18 anni in una sentenza storica del 2017.

La più grande democrazia mondiale con 1,4 miliardi di abitanti ha fatto passi da gigante nell’adottare leggi per tutelare meglio le donne, ma avvocati e attivisti affermano che la sua riluttanza a criminalizzare lo stupro coniugale lascia le donne senza una protezione adeguata.

Secondo il National Family Health Survey 2019-2021 del governo indiano, il 17,6% delle oltre 100.000 donne di età compresa tra 15 e 49 anni intervistate ha affermato di non essere in grado di dire di no al marito se non voleva fare sesso, mentre l’11% pensava i mariti erano giustificati nel colpire o picchiare la moglie se lei si rifiutava.

Le donne che denunciano uno stupro in India hanno alcune possibilità di potenziale azione legale contro i loro mariti.

Ad esempio, possono richiedere un ordine restrittivo ai sensi del diritto civile o accuse ai sensi della sezione 354 del codice penale indiano, che copre le aggressioni sessuali tranne lo stupro, e della sezione 498A, che copre la violenza domestica.

Queste leggi sono aperte all’interpretazione e i giudici possono usarle per imporre pene detentive per violenza sessuale nei casi in cui una donna sposata ha presunto stupro, ma molti non lo fanno, ha detto in precedenza alla CNN l’avvocato Karuna Nundy.

Molte donne sposate vengono ignorate anche quando tentano di presentare una denuncia alla polizia, ha dimostrato uno studio del 2022.

Lo studio ha esaminato i registri di tre ospedali pubblici di Mumbai dal 2008 al 2017 e ha scoperto che su 1.664 sopravvissuti allo stupro, nessun caso di stupro è stato archiviato dalla polizia. Almeno 18 di queste donne hanno denunciato lo stupro coniugale alla polizia, comprese 10 donne che hanno denunciato lo stupro da parte di un ex partner o marito.

A quattro donne è stato detto esplicitamente dalla polizia che non potevano fare nulla poiché lo stupro coniugale non era un crimine, afferma il rapporto.