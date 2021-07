Anna Wintour e il Diavolo veste Prada, l'ex assistente rivela: "Ecco com'è stato lavorare con lei"

Lily Stav Gildor, 29 anni, ex assistente di Anna Wintour, in un video pubblicato su TikTok ha rivelato com’è lavorare per la direttrice di Vogue, a cui sembra sia ispirato il personaggio della spietata Miranda nel film “Il diavolo veste Prada”.

Stav Gildor, che ora vive a Los Angeles, da gennaio 2014 a maggio 2015 è stata una delle tre assistenti della Wintour. Il video sull’esperienza vissuta mentre lavorava a Vogue è diventato virale. Nella prima clip, Lily – attualmente designer di tessuti – ha rivelato che Anna, nata a Londra, le ha insegnato che “le relazioni sono la cosa più importante”.

Anna Wintour e il Diavolo veste Prada, le parole dell’ex assistente

“Da lei ho imparato molto sul business, la moda, i media. Nel 2020 ho iniziato l’attività di designer di tessuti e ancora oggi sfrutto quelle informazioni”. Ha spiegato l’importanza delle relazioni: “Non sto parlando di favoritismi ma di mantenere buoni rapporti, incoraggiarli. Alle persone piace ricevere un fot*uto biglietto di ringraziamento scritto a mano”.

Anna Wintour e il Diavolo veste Prada, l’ex assistente: “Ecco i suoi consigli”

Lily ha rivelato anche i consigli offerti da Anna sulla ricerca di lavoro o riguardanti la moda. In un secondo video ha spiegato: “Se a un colloquio di lavoro vi chiedono quali attività svolgete fuori orario, non dovete rispondere sport, jogging, yoga o altro. E’ una cosa normale praticare esercizio fisico e dunque la parte meno interessante da sapere. Dovete distinguervi dalla concorrenza e dire le cose giuste”.

In un terzo video, Lily ha aggiunto: “Indossare gli stessi abiti per numerose volte non solo è consentito ma è consigliato. Se avete cinque abiti estivi davvero chic ed eleganti, indossateli dal lunedì al venerdì per diversi mesi fino alla fine della stagione. In questo modo sfrutterete al massimo i vestiti, non entrerete nel ciclo del consumo eccessivo e non sarete stressati nella ricerca di nuovi abiti. Vi svelo un segreto. E’ una cosa che fanno tutte le persone chic di Vogue”.

Lily ha raccontato come ha ottenuto il lavoro alla rivista: attraverso una persona che conosceva e lavorava nelle risorse umane presso Conde Nast. Ha presentato il curriculum ma prima di essere assunta a Vogue ha fatto la domanda di assunzione alla casa editrice per quattro lavori diversi. “Ho iniziato a postare questi video su TikTok perché volevo condividere consigli e segreti che ho imparato lavorando come assistente di Anna Wintour, raccontando qualcosa di diverso di ciò che si sente di solito a proposito di questo lavoro”.