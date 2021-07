Colombia, fraintende il segnale e si lancia col bungee jumping: 25enne senza corde salta e muore

Ad Amtinoquia, Colombia, la 25enne Yecenia Morales Gómez è morta per un assurdo incidente. Ha frainteso il segnale di via dell’istruttore, destinato invece al fidanzato, e si è lanciata nel vuoto senza le corde di sicurezza mentre praticava bungee jumping.

Secondo quanto riportato dal Sun, Gómez, un avvocato, con il fidanzato si era recata ad Amaga, nota località turistica nel sud-ovest del dipartimento di Amtinoquia, ed era la prima volta che partecipava all’esperienza del salto nel vuoto.

Colombia, il video dell’incidente

Un video mostra il momento in cui la venticinquenne sente il segnale dell’istruttore – destinato al fidanzato – ha pensato che fosse per lei ed è precipitata da circa 49 metri di altezza. I media locali hanno riferito che il fidanzato è accorso immediatamente in suo aiuto e ha cerca invano di eseguire la rianimazione cardiopolmonare.

La ragazza è morta per arresto cardiaco prima dell’impatto col suolo

I vigili del fuoco di Amagá giunti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso della 25enne. Gustavo Guzmán, sindaco del comune di Fredonia, ha spiegato:

“Si è confusa. Il segnale di saltare era per il ragazzo perché era già attaccato all’attrezzatura di sicurezza. Le avevano solo messo l’imbracatura, dunque si è confusa ed è precipitata”.

Secondo El Tiempo, dall’autopsia è emerso che Yecenia è morta per arresto cardiaco, prima dell’impatto con il suolo. El Tiempo ha riportato che secondo il sindaco di Fredonia ci sono due compagnie che nella zona fanno praticare bungee jumping ma entrambe senza autorizzazione.