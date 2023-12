Il ministero della Cultura dell’Arabia Saudita sta partecipando alla mostra “Artigiano in Fiera”, che proseguirà fino al 10 dicembre a Milano. La cultura saudita sarà presentata in tutte le sue componenti e i visitatori della mostra potranno vivere un’esperienza culturale unica presso il padiglione. Viene evidenziato l’interesse per la poesia araba che è collegata alla cultura italiana. Selezionando versi poetici, traducendoli in italiano e visualizzandoli sulle mura dell’ingresso.

Il padiglione comprende una serie di enti culturali saudite. Il che riflette l’interesse del Regno per gli elementi del patrimonio culturale immateriale. Presenta ai visitatori della mostra immagini della cultura saudita con la sua ricchezza e diversità. Con la partecipazione dell’Autorità per il Patrimonio di Riad, che presenta 25 artigiani e imprenditori. Questi presentano ai visitatori la loro creatività nell’artigianato tradizionale saudita. E’ presente anche il Royal Institute of Traditional Arts, che sostiene 12 studenti e studentesse che mettono in mostra le loro opere e prodotti artigianali nel padiglione.

La Culinary Arts Authority, attraverso 12 chef, propone al pubblico un’esperienza di live cooking e piatti della tradizione saudita. La Theatre and Performing Arts Authority presenta, attraverso 3 gruppi di spettacolo, di cui uno femminile, spettacoli di 13 diverse arti performative tradizionali che contraddistinguono l’Arabia Saudita.