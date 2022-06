In Australia, a causa della carenza di lattuga dovuta alle inondazioni, il colosso del fast food Kentucky Fried Chicken (KFC) è stato costretto a sostituire il vegetale con il cavolo sia nei panini, involtini e negli hamburger. Ai clienti, l’azienda ha comunicato che sta utilizzando un mix di lattuga e cavolo. Un notizia che in Australia arriva in concomitanza degli aumenti di prezzo per

alcuni tipi di frutta e verdura fresca.

Gli utenti dei social media hanno pubblicato foto di cespi di lattuga che costano oltre $ 10 dollari australiani, tre volte il prezzo normale. Sul suo sito web KFC Australia ha dichiarato: “A causa delle recenti inondazioni nel New South Wales e nel Queensland al momento stiamo riscontrando una carenza di lattuga. Fino a nuovo avviso utilizzeremo un mix di lattuga e cavolo in tutti i prodotti contenenti lattuga”.

“Chi non gradisce il nuovo accostamento, può fare clic su “Personalizza” sul prodotto scelto e rimuovere la lattuga dalla ricetta”, aggiungendo un’emoji che sorride.

KFC, non è il primo caso di carenze alimentari

Non è la prima volta, quest’anno, che KFC è stata colpita da carenze di generi alimentari. A gennaio, KFC Australia ha dovuto modificare il menu a causa della mancanza del suo ingrediente principale, il pollo. E’ stato causato dalla carenza di personale presso il più grande fornitore di pollame australiano, Ingham’s, per la “rapida diffusione della variante Omicron negli stati dell’Australia orientale” alla fine del 2021.

Al contempo, la più grande azienda di fast food del mondo, McDonald’s, ha subito una carenza di patatine in alcuni dei suoi punti vendita asiatici, inclusi quelli in Giappone e Singapore, a causa della crisi della catena di approvvigionamento globale.

Australia, i problemi di approvigionamento per la guerra in Ucraina

Come i paesi di tutto il mondo, l’Australia è stata colpita da problemi nella catena di approvvigionamento alimentare causati dalla guerra in Ucraina e dalla pandemia.

All’inizio del 2022, la produzione alimentare australiana è stata anche influenzata da eventi meteorologici estremi, come gravi inondazioni sulla costa orientale. Ciò per gli australiani ha comportato l’aumento costo della vita, con i prezzi al consumo in aumento del 5,1% nei primi tre mesi del 2022.

È stato il tasso di inflazione più alto del paese negli ultimi 20 anni e potrebbe ancora crescere. La banca centrale australiana ha aumentato il costo del prestito più del previsto nel tentativo di controllare la crescita dell’inflazione.