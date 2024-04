Con la pistola del nonno, bambino di 8 anni ha ucciso uno sconosciuto

Con la pistola del nonno, un bambino di nemmeno 8 anni ha sparato in testa a un uomo che dormiva, uccidendolo. Non lo conosceva e non aveva nessun motivo di rancore.

L’omicidio è stato scoperto due anni dopo, per caso.

Teatro del delitto un parcheggio per camper a Nixon, nel Texas.

La vittima si chiamava Brandon O’Quinn Rasberry, aveva 32 anni: è stato colpito alla testa nel 2022 mentre dormiva in un parcheggio per camper a Nixon, in Texas, a circa 60 miglia a est di San Antonio. Si era appena trasferito qualche giorno prima.

Il bambino ha ora 10 anni e ha confessato l’omicidio, che era rimasto irrisolto. Ha raccontato agli investigatori di aver sparato a un uomo che non conosceva mentre la vittima dormiva.

Il ragazzo, non aveva ancora compiuto 8 anni quando l’uomo fu ucciso due anni fa; è stato valutato in un ospedale psichiatrico ma non può essere accusato del crimine a causa della sua età all’epoca.

Il possibile collegamento del ragazzo al caso è stato scoperto dopo che i vice dello sceriffo sono stati contattati iperché uno studente aveva minacciato di aggredire e uccidere un altro studente su uno scuolabus. Hanno così appreso che il ragazzo aveva rivelato di aver ucciso qualcuno due anni fa.

Il ragazzo, interrogato dalle guardie, ha descritto agli intervistatori i dettagli della morte di Rasberry “coerenti con la conoscenza di prima mano” del crimine, hanno detto gli investigatori. Il ragazzo ha detto che era andato a trovare suo nonno, che viveva a pochi lotti di distanza da Rasberry nel parcheggio per camper.

Ha trovato la pistola da 9 mm di colore “sporco e verde militare” e l’ha presa dal vano portaoggetti del camion di suo nonno. Poi è entrato nel camper di Rasberry, gli ha sparato alla testa e ha sparato di nuovo sul divano prima di andarsene, per poi riportare la pistola sul camion del nonno.

Il ragazzo ha detto al suo intervistatore di aver visto Rasberry nel parcheggio per camper all’inizio della giornata, ma di non averlo mai incontrato e non aveva motivo di essere arrabbiato con lui. Il corpo di Rasberry è stato ritrovato dopo che non si era presentato al lavoro per due giorni.

Il ragazzo ha detto che suo nonno in seguito ha venduto la pistola. Gli agenti la hanno recuperata in un banco dei pegni. I bossoli rinvenuti sulla scena del crimine sono stati abbinati alla pistola.

Il ragazzo è stato messo in detenzione di emergenza per 72 ore “a causa della gravità del crimine e della continua preoccupazione per il benessere mentale del bambino”. La legge del Texas richiede che un bambino abbia almeno 10 anni per avere responsabilità penale. Il ragazzo è detenuto in carcere minorile per aver minacciato uno studente su un autobus nell’altro incidente che ha fatto scoprire l’omicidio.