Bambino di 15 mesi annega in un secchio d’acqua, la madre è al mercato, i fratelli e un vicino non lo salvano, serie di incidenti del genere in Brasile

Un bambino di un anno annega dopo essere caduto a testa in giù in un secchio mentre la mamma era al mercato. Inutili i tentativi dei fratelli di salvarlo.

Un bimbo di 15 mesi annega in un secchio d’acqua. Ryan Gabriel Moreira Vieira era stato lasciato a casa con i suoi due fratelli a El Salvador, in Brasile, quando, secondo le autorità, è inciampato cadendo a testa in giù in un secchio pieno di acqua ed è annegato.

La madre era andata al mercato. I suoi fratelli, resisi conto del pericolo, hanno cercato di salvarlo chiamando un vicino ma non è stato possibile fare nulla: il piccolo è tragicamente morto prima che la madre rientrasse.

Non è il primo incidente del genere in Brasile che coinvolga un bambino o una bambina e si concluda con la morte del piccolo innocente.

Ad aprile una bambina di un anno è annegata in un secchio d’acqua a Maranhao. Secondo la ricostruzione delle autorità, la piccola era con il padre ed altre due persone quando si è allontanata, scomparendo in un’altra stanza. È stata poi trovata morta in un secchio d’acqua.

Lo stesso mese un altro bambino di un anno è annegato in un secchio d’acqua nel Mato Grosso mentre era in cortile a giocare. È stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove poi è morto. I genitori stavano pranzando quando hanno notato che il cortile, dove stava giocando il bambino, era diventato silenzioso. Corsi fuori, si sono resi conto della tragedia.

Disattenzione o necessità di assentarsi, in ogni caso i genitori non erano presenti. Morale: i bambini non si devono mai lasciare soli e senza sorveglianza.