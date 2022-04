Berryessa, il lago in California con il buco che risucchia l’acqua. Dove una donna è annegata (Foto Ansa)

Nel lago di Berryessa, uno dei più grandi bacini artificiali della California, nella Napa Valley, c’è un foro del diametro esterno di 22 metri.

Riferisce Giampaolo Scacchi che secondo quanto riportato dal Mirror, il gigantesco buco si genera quando l’acqua del bacino idrico supera un certo livello.

Berryessa, il lago con il buco

A prima vista potrebbe sembrare inquietante ma non è un fenomeno naturale, bensì un sofisticato dispositivo di ingegneria idraulica, progettato per smaltire l’acqua in eccesso ed evitare straripamenti.

Quando l’acqua del lago supera i 15,5 metri di altezza, il foro di drenaggio che si trova a 200 metri dietro la diga di Monticello inghiotte circa 1.360 metri cubi d’acqua al secondo.

Negli anni ’50 gli ingegneri hanno costruito lo sfioratore a calice in alternativa al più comune scivolo, che viene utilizzato per controllare il flusso d’acqua in uscita da una diga o da un argine.

Il lago di Berryessa e la Monticello Dam

Per realizzare la Monticello Dam sono stati utilizzati oltre 326.000 metri cubi di calcestruzzo. Il serbatoio rifornisce d’acqua tutte le colture delle zone circostanti.

Nel 2017, centinaia di persone avevano assistito al maestoso spettacolo dell’apertura del “portale”.

Nel 2018, il lago Berryessa ha raggiunto la piena capacità per la prima volta in 11 anni.

Tuttavia, ha riaperto nel 2019 dopo una stagione di forti piogge, attirando migliaia di curiosi.

Lago di Berryessa: vietato nuotare dopo la tragedia della donna risucchiata

Attualmente il foro non è più un pericolo per la sicurezza, poiché è recintato e nel lago è vietato nuotare e navigare.

In precedenza, nel 1997, Emily Schwalek è morta dopo essere stata risucchiata dalla corrente. Per 20 minuti aveva lottato aggrappandosi ai bordi della struttura.

Nel 2018 un filmato del foro è diventato virale dopo essere stato pubblicato sulla piattaforma di social media Gfycat. In seguito è circolato su reddit e ha avuto centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Alcuni utenti dei social media erano rimasti sconvolti dalla visione del foro. Un commento diceva: “Perché c’è un buco gigantesco nel lago e le persone nuotano, perché non c’è una protezione?”. Un altro aveva aggiunto:”Sembra molto pericoloso” mentre un terzo aveva affermato “E’ proprio la porta dell’Inferno”.