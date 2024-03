Bimbo di un anno ucciso da un pitbull, il cane non era mai stato aggressivo prima

Un bimbo di un anno è stato ucciso da un pitbull dalmata nello Stato del Connecticut (Usa). La polizia è intervenuta poco dopo le 15:00, lo scorso mercoledì, ora locale, in una casa di East Hartford dove il piccolo era stato morso più volte dal cane.

I soccorritori hanno eseguito misure salvavita e hanno portato il bambino in ospedale, ma è morto “malgrado i coraggiosi sforzi dei professionisti medici”, ha fatto sapere la polizia. Il cane è stato descritto come un incrocio tra un pitbull e un dalmata. Non aveva mai avuto atteggiamenti aggressivi fino a quel momento, dicono i familiari della vittima.

“I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia e i loro cari mentre piangono la loro perdita”, ha detto il portavoce della polizia. “Possano trovare conforto e forza durante questo momento difficile”. La morte arriva pochi giorni dopo che un altro neonato è stato ucciso e i suoi genitori sono rimasti feriti in un incidente simile nel New Jersey durante lo scorso fine settimana.