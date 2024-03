Un neonato è stato ucciso durante l’attacco di un cane e i suoi genitori sono rimasti feriti. E’ successo lo scorso fine settimana nel New Jersey (Usa). I pubblici ministeri della contea di Middlesex e la polizia di Woodbridge hanno detto che la madre e il bambino hanno subito “gravi ferite”. Il piccolo è stato dichiarato morto sul posto, mentre i genitori sono stati portati in ospedale per le cure. Dai primi accertamenti, l’attacco sarebbe stato messo in atto da un cane di famiglia, ma non è specificato il grado di parentela dei proprietari.

Come si legge su The Independent, secondo la legge del New Jersey, qualsiasi animale domestico che graffia o morde un essere umano deve essere messo in quarantena per dieci giorni a spese del proprietario. Al termine di questo periodo, un ufficiale di controllo o un ufficiale sanitario è tenuto a valutare l’animale e determinare se sia sano. Se un cane viene ritenuto feroce, deve essere soppresso soppresso. La legge del New Jersey stabilisce inoltre che il proprietario del cane possa essere ritenuto responsabile per i danni derivanti dal morso. Le autorità hanno descritto l’indagine come “attiva e continua” e hanno chiesto a chiunque avesse informazioni di chiamare la polizia di Woodbridge e i pubblici ministeri della contea.