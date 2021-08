Maxi rapina in Brasile: allo scoccare della mezzanotte di lunedì 30 agosto una ventina di uomini armati di mitra, bombe e droni, hanno fatto irruzione in tre banche nella città di Aracatuba, nello Stato di San Paolo.

Non solo: i rapinatori hanno contemporaneamente assaltato il quartier generale della polizia e sbarrato le strade della città con auto incendiate. Infine hanno preso ostaggi per strada e li hanno usati come scudi umani, prima a piedi poi legandoli ai cofani e ai tetti delle auto.

Maxi rapina in Brasile, il bilancio

Secondo i media locali il bilancio è di almeno 3 vittime: due civili e un rapinatore, mentre altre quattro sono rimaste ferite. Due persone sono state arrestate.

Brasile, il fenomeno Cangaço

Non è la prima volta che la città di Araçatuba diventa teatro di rapine così pianificate e terrificanti. Fanno tutte parte di un fenomeno che in Brasile è chiamato Cangaço, termine usato per la prima volta negli anni 20 e 30 per descrivere il banditismo in alcune parti.

Le città di piccole e medie dimensioni sono da sempre gli obiettivi prediletti dei criminali che in gruppi di decine riescono a immobilizzare tutto il centro urbano in un unico grande raid.