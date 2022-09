Carlo e Camilla hanno un figlio segreto? La regina di Napoli, un precedente nella storia d’Italia, come può essere

Carlo (ora terzo) e Camilla hanno messo al mondo un figlio quando lui aveva appena 18 anni e lei 19? Possibile che la vicenda sia stata tenuta segreta per più di mezzo secolo?

Dall’Australia è stato riesumata la rivendicazione di Simon Charles Dorante-Day. Chiede di essere riconosciuto come figlio naturale e segreto di Carlo e Camilla. Essendo il pretendente nato nel 1966, il suo riconoscimento sconvolgerebbe nn poco la linea di successione. Ma conoscendo un poco come funzionano le cose da quelle parti, c’è da ritenere che sarà assai difficile che la causa abbia successo per Simon Charles.

C’è chi si domanda se sia possibile una cosa simile. Un precedente c’è, nella storia d’Italia, accreditato da un giornalista e storico serio come Arrigo Petacco.

La vicenda riguarda l’ultima regina di Napoli, Maria Sofia di Baviera (sorella della mitica Sissi). Sposata al re di Napoli, incapace di soddisfarla fisicamente fino a dopo un intervento quando era in esilio a Roma, perse la testa per un giovane ufficiale della guardia pontificia. Perse la verginità e rimase incinta di due gemelle. La famiglia di lei, reali di Baviera, sistemarono le cose assegnando una bambina a dei parenti senza figli e l’altra al padre. Erano altri tempi, non c’erano giornali, paparazzi e tv. Ma al tempo della prima relazione fra Carlo e Camilla l’interesse della stampa era più concentrato su altri componenti della famiglia reale. E Camilla era una semplice borghese che pochi conoscevano.

Ecco come la Treccani riferisce la vicenda di Maria Sofia di Napoli.