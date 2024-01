Cercavano amore facile e a buon prezzo in Colombia e sono morti. Non fidatevi delle app di appuntamenti, potrebbero portarvi dal letto alla tomba.

La Bbc ha pubblicato un lungo articolo di Austin Landis, che scrive da Medellin, città di 2 milioni e mezzo di abitanti, nota, negli anni ’80, per il cartello della droga.

Una serie di morti misteriose che hanno coinvolto uomini americani in Colombia è stata collegata ad app di appuntamenti. I parenti delle persone uccise sono ora alla ricerca di risposte.

Nei primi 10 mesi del 2023, l’osservatorio del turismo di Medellin ha già registrato 32 omicidi di stranieri in città – tra cui almeno 12 americani e tre provenienti dal Regno Unito – con un aumento del 40% rispetto all’anno precedente.

Ecco la storia di Tou Ger Xiong: amava tornare in Colombia.

“Ha parlato di persone allegre… che semplicemente si godono la vita”, ha detto suo fratello, Eh Xiong. “Ha imparato anche lo spagnolo.”

“Non gli è mai passato per la mente che sarebbe finito in un tragico incidente in questo modo.”

Tou Ger, 50 anni, era un attivista e comico della comunità Hmong-americana del Minnesota. Prima del suo ultimo viaggio a Medellin, aveva parlato online con una donna.

Alcune settimane dopo la sua visita di due mesi, a metà dicembre, chiamò suo fratello e gli chiese 2.000 dollari ma non disse a cosa servissero né che ci fosse qualcosa che non andava. Eh ha detto che avrebbe trasferito i soldi. Non ha mai più avuto notizie di suo fratello.

Il giorno successivo, la polizia ha trovato il corpo di Tou Ger in una remota zona boscosa della città. Un amico a Medellin ha spiegato a Eh che suo fratello era stato rapito e tenuto sotto tiro per il riscatto di 2.000 dollari.

La polizia colombiana questa settimana ha arrestato una donna e due uomini collegati alla sua morte, accusandoli di rapimento e omicidio.

Non è chiaro se abbia conosciuto la donna per la prima volta tramite un’app di appuntamenti o tramite amici. Ma la sua morte è una delle otto a Medellin che hanno provocato un avvertimento da parte dell’ambasciata americana sui rischi derivanti dall’utilizzo di app di appuntamenti.

Tutte e otto le vittime erano americani morti in circostanze sospette nei mesi di novembre e dicembre.

Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato di essere a conoscenza di una banda in città che in precedenza utilizzava app di appuntamenti per isolare le vittime prima di rapirle e ucciderle.

Altro caso, quello di Jeff Hewett: è stato trovato “giacente morto in una pozza di sangue” nella sua camera d’albergo di Medellin. Hanno scritto online i suoi amici, descrivendolo come “uno spirito accomodante, ironico e gentile” e apparente vittima di una “rapina andata a male”.

Johny Jerome è stato ucciso il giorno del suo 45esimo compleanno.

Phillip Mullins è stato drogato ed è morto per overdose, secondo quanto riportato dai media locali.

L’ambasciata afferma che molti di questi casi sono iniziati con un’app di appuntamenti utilizzata per attirare le vittime, parte di un preoccupante aumento di persone che finiscono “drogate, derubate e persino uccise dai loro appuntamenti colombiani”.

Carlos Calle, ex direttore dell’Osservatorio del turismo della città, ha detto che è normale che i criminali droghino i turisti con scopolamina, una sostanza inodore conosciuta come “Respiro del Diavolo”. Anche l’ambasciata americana ha messo in guardia contro il farmaco, che seda le vittime fino a 24 ore.

La prostituzione è legale in Colombia ed è diffusa nei centri turistici come le città di Medellin e Cartagena. Ma non c’è nulla che suggerisca che gli uomini uccisi usassero prostitute.

Alok Shah, 36 anni, pensa che la scopolamina sia ciò che ha fatto “andare di traverso” la sua vista quando ha riportato una donna nella sua camera d’albergo alla fine del 2022. Era come se la sua memoria a breve termine stesse scomparendo, ha detto.

Si era collegato a una donna colombiana sui vent’anni su Tinder. Prima uscirono per un caffè, ma in seguito Shah decise di comprare delle birre e portarla al suo hotel.

Dice di non essersi sentito insicuro durante le sue precedenti frequenti visite a Medellin, o che la prostituzione fosse così diffusa quando era arrivato per la prima volta nel 2017. Ma sapeva che le donne erano un’attrazione per la città. “Se sei single, le donne qui sono molto adorabili”, gli aveva detto un amico.

Prima che l’orologio, la giacca e i 200 dollari in contanti sparissero quella notte, ricorda il suo appuntamento che gli strofinava una cipria sul collo. Ma è rimasto abbastanza cosciente da rendersi conto che qualcosa non andava, minacciando di chiamare la polizia e scacciandola.

“In genere non interagisco con la gente del posto adesso”, ha detto. “C’è semplicemente troppo pericolo, c’è troppo rischio.”

“Vogliamo che sempre più stranieri vengano in città”, ha detto il sindaco Federico Gutierrez, aggiungendo però che i turisti che arrivano esclusivamente per sesso e droga non sono i benvenuti. Ha detto di aver ordinato alla polizia di reprimere quello che secondo lui è un problema di fondo correlato: il traffico sessuale di minori.

Più di 1,4 milioni di stranieri hanno visitato la città come turisti nel 2022, un nuovo record rispetto agli anni precedenti, e oltre un quarto erano americani, secondo le statistiche diffuse dall’ufficio del sindaco. Si prevede che i numeri per il 2023 saranno ancora più alti, in parte perché Medellin è diventata una delle principali destinazioni per i lavoratori a distanza.