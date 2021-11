Cina, cacciato da un All you can eat perché mangia troppo: “Quattro chili di gamberi e due chili di piedini di maiale” (foto Ansa)

Cacciato e bandito dall’All you can eat perché… ha mangiato troppo.

Mr Kang, un influencer cinese, ha raccontato al canale televisivo Hunan TV di essere stato bandito dall’Handadi Seafood BBQ Buffet nella città di Changsha, in Cina, dopo due pasti a un ristorante All you can eat.

Due pasti un po’ abbondanti

I pasti incriminati

Durante il primo pasto, raccontano le cronache, aveva consumato quasi due chili di piedini di maiale e al secondo, quattro chili di gamberi. Sarà vero? Sarà falso? Chissà. A raccontare tutto è la BBC.

Mr Kang ha detto che il ristorante è stato molto “discriminatorio” nei suoi confronti ma non solo. Il ristorante, dice mister sei chili di cibo, è stato molto discriminatorio vero le persone “che possono mangiare molto”. D’altronde, dice, “io riesco a farlo. E’ una colpa? E poi non ho sprecato il cibo”.

La replica del ristorante

I proprietari del ristorante però rigettano le accuse e rilanciano. Ma quale discriminatori, Mr Kang “ha nascosto il cibo nelle tasche”.

“Ogni volta che viene qui – raccontano – perdiamo qualche centinaio di yuan. Anche quando beve il latte di soia, ne consuma 20 o 30 bottiglie. Quando mangia i piedini di maiale, consuma l’intero vassoio. Per quanto riguarda i gamberi, di solito la gente usa le pinze per prenderli, mentre Mr. King si appropria dell’intero vassoio”.

Insomma: chi ha ragione?