Cina: segnali sospetti dallo spazio. Alieni? Anche sì

Dalla Cina un annuncio che non è una chiacchiera al bar ed è già divenuto una pubblicazione scientifica. Dalla Cina che è dotata di una gigantesca piattaforma per la captazione e lettura di segnali dallo spazio. Dalla Cina l’affermazione che dallo spazio appunto sono stati captati segnali provenienti da qualcosa definito come “fonte radio costante”. Costante è l’aggettivo decisivo.

Costante può voler dire…

Segnali radio dallo spazio sono da che si prova a captarli numerosi e svariati, le fonti di energia che possono generare segnali sono fisicamente innumerevoli. Dunque, di per sé, un segnale radio dallo spazio non vuol dire, non significa, non attesta né intelligenza per inviarlo né volontà per trasmetterlo. Non, non, non: meglio ripeterlo e fissarlo. Non c’è equazione tra segnale dallo spazio e una qualche entità intelligente che lo confeziona e volontariamente lo spedisce, magari a noi sulla Terra o comunque ad altri pianeti, sistemi, galassie. Ma se il segnale è costante, allora delle due l’una: la costanza, la persistenza, la ritmicità può essere data o da un fenomeno fisico o da…Il fenomeno fisico alla base dei segnali raccolti dalla Cina al momento non è stato individuato. Quindi…

Alieni? Anche sì

A domanda i ricercatori cinesi non hanno risposto con un sì. La domanda era ed è: alieni alla base, alieni la fonte di quei segnali radio costanti? Nessuno ha detto sì. Ma la risposta dei cinesi è stata quella che in perfetto italiano si può tradurre in un “anche sì”. Anche sì, potrebbe essere, va indagato e studiato ancora e ancora e ancora. Ma potrebbe essere. Poi un professore, un astronomo, un ricercatore, uno scienziato cinese ha aggiunto: “Potremmo aver bisogno di loro, un giorno…”. Quel giorno potrebbe essere uno di questi giorni? Tra esaurimento delle risorse e diminuzione della abitabilità (per gli umani) del pianeta, tra tremolio di periclitante sistema finanziario su scala planetaria, tra pratiche diffuse di guerra e di sterminio, tra convivenza coatta con pandemie e carestie, quel giorno, se mai ci fosse, potrebbe essere uno di questi giorni? La risposta è: anche sì.