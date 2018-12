Colin O’Brady ha attraversato l’Antartide a piedi in 54 giorni

ROMA – In solitaria e senza aiuto: Colin O’Brady, 33enne del Colorado, negli Usa, ha compiuto una delle imprese più estreme che ancora nessuno aveva osato affrontare: ha attraversato l’Antartide da costa a costa, percorrendo i 1.600 chilometri in 54 giorni con il solo ausilio di un paio di sci e trainando una slitta con provviste a attrezzatura, per un totale di 180 chilogrammi.

Gli ultimi 125 chilometri poi, li ha fatti in 32 ore, senza fermarsi e senza dormire: l’impresa nell’impresa. “L’ho fatto!”, ha detto Brady in lacrime parlando con la famiglia, ha riferito la moglie Jenna Besaw. “Le ultime 32 ore sono state fra le più ardue della mia vita, eppure sono stati onestamente tra i momenti migliori mai provati”, ha scritto O’Brady in uno dei post sui social con cui ha documentato la sua avventura.